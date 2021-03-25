Игорь Юрьевич Чайка – успешный российский предприниматель, благотворитель, филантроп. В настоящее время его флагманский актив является ключевым игроком на рынке транспортировки и переработки отходов в Центральном федеральном округе. Другая компания в рамках долгосрочных контрактов поставляет шпалобетонную продукцию для нужд РЖД. В его портфеле есть также девелоперский актив и компания, которая в ближайшее время представит собственную цифровую платформу для наукоёмких производств.

Стартовые позиции

Младший сын экс-генпрокурора РФ Юрия Чайки родился в Иркутске 13 декабря 1988 года. Окончил Институт международного частного права Московской государственной юридической академии имени О.Е. Кутафина. Выбранный вуз открывал перед молодым человеком возможность продолжить семейную династию и заняться юриспруденцией. Юрфак в своё время окончил и брат Артем, который старше на семь лет. Но к этому времени Артем уже начал развивать бизнес-проекты. Его примеру последовал и Игорь, со студенческих лет пробовавший силы в предпринимательстве. Как позже вспоминал, проекты были из самых разных сфер – «от производства продуктов питания до благоустройства».

Первые деньги

Первая лично созданная бизнесменом в 21 год компания называлась «Инновации света». Это был 2010 год, экономика только-только восстанавливалась после кризиса 2008-го. И в то время начала набирать обороты тема благоустройства общественных территорий. Первые контракты на монтаж электрооборудования и устройство декоративного освещения в Краснодарском крае и столичном регионе позволили компании занять нишу в своём сегменте и участвовать в тендерах по благоустройству. Позже компания расширила сферу деятельности и занялась облагораживанием городских парков и общественных пространств.

Новый имидж Подмосковья

Несмотря на такой удачный старт, Игорь Юрьевич Чайка все же на полтора года поставил бизнес-проекты на паузу, приняв предложение губернатора Московской области Андрея Воробьева стать его советником по вопросам культуры, спорта, туризма и молодёжной политики на общественных началах. Участвуя в предвыборной кампании губернатора в 2013 году, бизнесмен заинтересовался темой обновления городской инфраструктуры. Правда, ни в каких тендерах в тот период не участвовал, а на безвозмездной основе помогал в том числе с организацией парков. Уже в ранге советника раскручивал проекты как бизнес-кейсы, привлекая в регион инвесторов, готовых сотрудничать с местными властями на взаимовыгодных условиях. В течение полутора лет – до июня 2015 года готовил проекты, разрабатывал программы, и курировал имиджевые культурные мероприятия, которые проходили с участием самых высоких гостей.

Например, в торжественных мероприятиях в рамках празднования 700-летия преподобного Сергия Радонежского в Сергиевом Посаде принимали участие президент РФ Владимир Путин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. К юбилею в Троице-Сергиевой лавре было отреставрировано больше двух десятков зданий.

А на открытие Первого международного музыкального фестиваля имени П.И. Чайковского, ставшего событием культурной жизни для небольшого подмосковного Клина, приехал Венский филармонический оркестр. Проходили и камерные мероприятия – «День соседей», различные гастрономические турниры и т. п. Посещавшие их горожане получали праздник и яркие впечатления, а муниципальные власти – комфортное облагороженное городское пространство с различными зонами отдыха и новыми элементами ландшафтного дизайна. В общем, в выигрыше оказывались все.

Бизнес forever

В 2015 году Игорь Юрьевич оставил пост советника губернатора Московской области и сконцентрировался на предпринимательской деятельности, выбрав несколько отраслевых приоритетов:

ж/д транспорт,

обращение с отходами,

онлайн-торговля,

девелопмент,

инжиниринг,

IT-технологии,

внешнеэкономическая торговая деятельность.

Сделано в России

Ведущего производителя шпалобетонной продукции АО «Бетэлтранс» (БЭТ) бизнесмен контролирует через «Т-Индустрию» и компанию «Аква Солид», учреждённую в 2013 году. Для создания инновационной продукции БЭТ привлекает специалистов мирового уровня. В сотрудничестве с немецкой «Фоссло-Верке ГмбХ» в 2017 году в Энгельсе Саратовской области был построен завод по производству высокотехнологичных деталей для железных дорог, которые обеспечивают максимально высокие скорости движения поездов. Инженеры «Бетэлтранс» регулярно участвуют в профильных международных форумах, на которых сама компания представляет свою продукцию.

Международные амбиции

В 2016 году активно обсуждалась возможность строительства опреснительной станции в Иране. Однако пока разрабатывались детали проекта, просчитывалось финансирование (инвестиции оценивались в 180 млн долларов), США ужесточили санкции против Ирана, что могло осложнить поставки необходимого оборудования. Поэтому от проекта отказались.

Также в 2016 году бизнесмен стал одним из учредителей «Русского экспорта». Компания сотрудничала с тремя крупными торговыми сетями КНР: Lotus Supermarket, RT-MART, Weifang GROUP, координирующих деятельность – соответственно 62, 335 и 622 гипермаркетов. Плюс онлайн-ритейлеры и собственная онлайн-платформа – Dakaitaowa. На китайский рынок поступала продукция российских производителей, доставку которой «под ключ» брала на себя компания Чайки, включая:

сертификацию,

транспортировку,

и продвижение.

Проект динамично развивался, пока не началась пандемия. Большая часть международных проектов из-за глобального локдауна была свёрнута. В 2020 году собственники обсуждали возможности реструктуризации в новых реалиях, позже появилась информация, что бизнесмен вышел из проекта.

Расширяя горизонты

В 2017 году сфера интересов Игоря Чайки как инвестора распространяется на быстро растущий рынок недвижимости. Он с партнёрами создаёт «Архплей Девелопмент» и обозначает направления деятельности компании. В программе реновации, по словам бизнесмена, он участвовать не планирует – для этого есть более крупные компании. Что касается жилья, это будут квартиры бизнес-класса, объёмы строительства – около миллиона квадратных метров.

В этот же период он становится основным владельцем «Хартии» – оператора по сбору и переработке отходов. В 2018 году, выиграв конкурсы, компания становится региональным оператором по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) в Ярославской области, части территорий Тульской и Московской областей (Ногинский кластер), в 2019-м – в части Владимирской области, объединяющей шесть муниципальных районов, приближенных к столице.

Развивая направление, связанное с переработкой отходов, Чайка в 2020 году становится совладельцем «Промышленного экологического оператора» (ПЭО). Компания утилизирует малоопасные строительные и промышленные отходы и возводит в Подмосковье высокотехнологичный завод, оборудование для которого закупается в Великобритании.

Игорь Чайка. Настоящее с прицелом в будущее

Для «Хартии» нынешний год был очень плодотворным. Весной в Туле был запущен экспериментальный перерабатывающий комплекс и сейчас строится его вторая очередь. Современный комплекс по утилизации ТКО возводится в Ярославской области недалеко от полигона «Скоково», а сам регион намерен войти в пилотный проект по модернизации системы переработки отходов. Есть проекты и по другим областям. Чайка лично участвует в рабочих совещаниях с главами регионов, касающихся деятельности «Хартии».

Совместно с «Русхимзащитой» (структура госкорпорации Ростех) ПЭО создала «Национальную экологическую корпорацию», перед которой поставлена непростая задача перейти в масштабах страны на передовые технологии утилизации.

Отметим, что это не единственный проект со структурами Ростеха. В 2018 году бизнесмен стал акционером «Национальной инжиниринговой корпорации» (НИК), которая под ключ создаёт предприятия по выпуску высокотехнологичной продукции и осуществляет системный апгрейд уже действующих производств. На предприятиях «Росэлектроники» НИК планирует внедрить единую цифровую платформу для управления инвестиционно-строительными проектами, а с концерном Автоматика разрабатывает сервис для противодействия преступлениям, совершенным с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Уровень ответственности

Как типичный представитель молодого поколения бизнесменов Чайка большое внимание уделяет социалке. Он спонсирует гуманитарные и благотворительные проекты, которые изменяют мир к лучшему, оказывает адресную помощь и ведёт активную общественную деятельность. Возглавляет Общественный совет при Россотрудничестве, который оперативно откликается на запросы наших соотечественников, проживающих за рубежом. Так, благодаря поддержке совета в Кишиневе был отреставрирован дом-музей А.С. Пушкина, средства на восстановление которого лично выделил Игорь Чайка, а национальная федерация рукопашного боя Молдовы сможет представить свою команду на Кубке мира, который пройдёт в Москве 11-13 ноября 2021 года.

С 2017 года, являясь бизнес-послом в Республике Молдова и Приднестровье по линии Общероссийской общественной организации «Деловой России», Чайка координирует вопросы развития российско-молдавских и российско-приднестровских торгово-экономических отношений, а также культурного взаимодействия между нашими странами.