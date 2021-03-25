Какие ковидные-ограничения будут действовать в Москве с 8 ноября

С понедельника в столице приостановят бесплатный и льготный проезд в общественном транспорте для соблюдающих домашний режим, посещать музеи, театры и концерты можно будет только при наличии QR-кодов. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Как говорится в сообщении, нерабочие дни в столице продлеваться не будут, но ситуация в городе остаётся достаточно напряжённой, поэтому сохранятся некоторые ограничения.

Так, с 8 ноября приостановят бесплатный и льготный проезд в общественном транспорте для граждан, которые должны соблюдать домашний режим (люди старше 60 лет и те, у кого есть хронические заболевания). При этом отмечается, что карты москвича не заблокируют гражданам из группы риска, которые переболели COVID-19 в течение последних шести месяцев или прошли вакцинацию. Её можно будет разблокировать сразу после вакцинации первым компонентом, либо если человек переболел.

В силе останется требование, которое обязывает предприятия перевести не менее 30% своих сотрудников на дистанционную работу, включая всех работников с хроническими заболеваниями и тех, кому больше 60 лет.

Посещать театры и музеи с понедельника можно будет только при наличии QR-кодов. Такое правил распространяется также на концерты, развлекательные, культурные, зрелищные, спортивные мероприятия с численностью более 500 человек.

Мэрия рекомендует невакцинированным гражданам и находящимся в группе риска не покидать свои дома без нужны. Прогулки и занятия физической культурой на свежем воздухе не ограничиваются.