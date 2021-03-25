Как не нарваться на отель, как в Хургаде, где произошло массовое отравление
«Собеседник» разбирается в вопросах безопасности туристов с помощью эксперта
Происшествие в Египте, где в одном из отелей Хургады отравились сразу 40 российских туристов, несомненно заставит отдыхающих более тщательно выбирать средства размещения. Один из способов получить информацию по отелю – почитать отзывы на специальных туристических сайтах отзывов.
Но проблема в том, что отзывы могут быть ненастоящими, а высокие рейтинги натянутыми. Настоящие отзывы от реальных туристов нужно уметь отличать от фейковых, заказных. Как это делать, объясняет тревел-эксперт, основатель агентства семейных путешествий Trinity Mom’s Travel и автор блога о путешествиях Людмила Чернавская:
– Отзывы в Интернете продаются и покупаются повсеместно, на любые товары и услуги. За последние десятилетия развилась отдельная сфера – SERM-маркетинг, что переводится и расшифровывается как «управление репутацией в поисковых системах». Это отслеживание того, что о вас пишут и говорят в Интернете и дальнейший менеджмент этой ситуации.
Если компания видит, что пользователи оставили о ней много негативных отзывов (это может быть и чёрный пиар), то она чаще всего заказывает агентствам написание и размещение положительных. В туризме сейчас закупка отзывов особенно актуальна, потому что отрасль переживает сложные времена.
Обратите внимание на язык, которым написан отзыв. Общие фразы, большое количество восклицательных предложений и восторженных эпитетов, наличие клише, штампов – признаки заказного текста. Копирайтеры в агентствах работают на огромном потоке.
В настоящем отзыве есть мелкие, в целом незначительные детали, которые могут знать только люди, которые действительно посещали данный отель. Например, «нас встречала гид Наталья, высокая блондинка, а третья плитка на стойке ресепшн с трещиной», – такую фразу скорее сочинил реальный турист. Копирайтеры имеют доступ только к общей информации об отеле.
Наличие живых фотографий, нередко плохого качества, отличает настоящий отзыв. Создание фейковых отзывов с «настоящими» фотографиями – очень дорогая услуга. Наличие серьёзных грамматических и пунктуационных ошибок часто признак текста от настоящего туриста. В агентствах все тексты вычитывает редактор, могут быть допущены незначительные ошибки для «достоверности», но серьёзные не проскочат.
Обращайте внимание на даты публикации отзывов. Если за короткий период в 2-3 недели об этом отеле написали несколько десятков отзывов, скорее всего, это «закупка».