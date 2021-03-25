Как не нарваться на отель, как в Хургаде, где произошло массовое отравление

– Отзывы в Интернете продаются и покупаются повсеместно, на любые товары и услуги. За последние десятилетия развилась отдельная сфера – SERM-маркетинг, что переводится и расшифровывается как «управление репутацией в поисковых системах». Это отслеживание того, что о вас пишут и говорят в Интернете и дальнейший менеджмент этой ситуации.

Если компания видит, что пользователи оставили о ней много негативных отзывов (это может быть и чёрный пиар), то она чаще всего заказывает агентствам написание и размещение положительных. В туризме сейчас закупка отзывов особенно актуальна, потому что отрасль переживает сложные времена.

Обратите внимание на язык, которым написан отзыв. Общие фразы, большое количество восклицательных предложений и восторженных эпитетов, наличие клише, штампов – признаки заказного текста. Копирайтеры в агентствах работают на огромном потоке.

В настоящем отзыве есть мелкие, в целом незначительные детали, которые могут знать только люди, которые действительно посещали данный отель. Например, «нас встречала гид Наталья, высокая блондинка, а третья плитка на стойке ресепшн с трещиной», – такую фразу скорее сочинил реальный турист. Копирайтеры имеют доступ только к общей информации об отеле.

Наличие живых фотографий, нередко плохого качества, отличает настоящий отзыв. Создание фейковых отзывов с «настоящими» фотографиями – очень дорогая услуга. Наличие серьёзных грамматических и пунктуационных ошибок часто признак текста от настоящего туриста. В агентствах все тексты вычитывает редактор, могут быть допущены незначительные ошибки для «достоверности», но серьёзные не проскочат.

Обращайте внимание на даты публикации отзывов. Если за короткий период в 2-3 недели об этом отеле написали несколько десятков отзывов, скорее всего, это «закупка».