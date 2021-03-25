Ревакцинация: считать антитела или делать прививку несмотря ни на что?

– Делать повторную прививку через полгода – разумная рекомендация. Ещё года не прошло, как мы начали массовую вакцинацию. А в медицине критерий истины – практика, – говорит экс-главный санитарный врач России, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко, – Поэтому рекомендации вакцинироваться через полгода вполне уместны. И после «Спутника» лучше всего привиться «Спутником-Лайт».

– И неважно, сколько антител?

– Это один из критериев, но не весь. Например, есть ещё клеточный иммунитет.

– Его можно проверить?

– В общей практике практически нет. Это очень дорого, трудоёмко… Да и по сути неактуально: чем быстрее мы достигнем – хотя бы формально – охвата прививок, обеспечивающий уровень популяционного иммунитета, тем благоприятнее будет прогноз по уменьшению заболевания.

– В Израиле вроде привито более 70% населения, а у них новая волна…

– Да, можно привиться и заболеть. Но уже сегодня понятно, что привитые в основном не болеют тяжело. Да, их организм имел недостаточную защиту, чтобы не заболеть. Но при этом в иммунной памяти организма таких людей уже есть некий опыт сопротивления возбудителям.

В общем, пока ничего другого нет для защиты, кроме как установленного срока ревакцинации. И его надо исполнять.