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Ревакцинация: считать антитела или делать прививку несмотря ни на что?

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко убеждён, что ответ на этот вопрос один

Фото: Global Look Press

2019 г. В павильоне здоровья.

– Делать повторную прививку через полгода – разумная рекомендация. Ещё года не прошло, как мы начали массовую вакцинацию. А в медицине критерий истины – практика, – говорит экс-главный санитарный врач России, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко, – Поэтому рекомендации вакцинироваться через полгода вполне уместны. И после «Спутника» лучше всего привиться «Спутником-Лайт».

И неважно, сколько антител?

– Это один из критериев, но не весь. Например, есть ещё клеточный иммунитет.

Его можно проверить?

– В общей практике практически нет. Это очень дорого, трудоёмко… Да и по сути неактуально: чем быстрее мы достигнем – хотя бы формально – охвата прививок, обеспечивающий уровень популяционного иммунитета, тем благоприятнее будет прогноз по уменьшению заболевания.

В Израиле вроде привито более 70% населения, а у них новая волна…

– Да, можно привиться и заболеть. Но уже сегодня понятно, что привитые в основном не болеют тяжело. Да, их организм имел недостаточную защиту, чтобы не заболеть. Но при этом в иммунной памяти организма таких людей уже есть некий опыт сопротивления возбудителям.

В общем, пока ничего другого нет для защиты, кроме как установленного срока ревакцинации. И его надо исполнять.

Фото: Global Look Press

И всё-таки стоит ли перед этим бежать сдавать анализ на антитела?

– Мне очень импонирует, что россияне интересуются титром антител. Сама по себе это вещь хорошая. В данном случае, впрочем, необязательная.

Но когда-нибудь, я уверен, мы придём к индивидуальному календарю прививок. Потому что каждый человек по-разному реагирует – одному и одной аппликации достаточно, другому и двух мало. Все зависит от состояния здоровья человека, от индивидуальных особенностей его иммунной системы. Людей, у которых иммунитет не вырабатывается, очень мало. А остальным я бы советовал все же следовать рекомендациям.

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