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«Не служил, но сердцем служу»: В Питере и.о. ректора прожил всю жизнь без военного билета

Теперь в профильном министерстве не знают, что с ним делать, хотя военкомат на днях все же выдал мужчине документ

Фото: Global Look Press

В Санкт-Петребурге возникла коллизия при назначении на должность нового избранного ректора НГУ физкультуры имени Лесгафта Сергея Петрова. Оказалось, что у мужчины, который уже формально занимает пост исполняющего обязанности главы университета, не было военного билета. И хотя сейчас он его оформил, вопросы у чиновников остались.

Петров сперва пришел в университет в качестве студента — ещё в 1994 году, — затем закончил там аспирантуру, стал профессором, деканом, проректором, а сейчас, как пишет «Фонтанка», вполне легитимно победил на внутренних выборах ректора своего конкурента Сергея Бакулева.

При этом, когда Петрова попытались оформить на должность официально, отдел кадров столкнулся с проблемой: у него не оказалось не только военного билета, но даже и приписного свидетельства, с помощью которого на воинский учет ставят ещё в школе.

В профильное министерство новый ректор все же в итоге военный билет предоставил, но оформил он его днем ранее во Всеволжском районным военкоматом. Теперь чиновники просят Петрова объяснить, как получилось, что военнообязанным он до настоящего момента не значился. Мешает ли это назначению, там пока не решили, хотя сам Петров уверяет, что процесс идет и никаких проблем в нет.

Говорить о том, что Сергей Петров каким-то образом нарушил закон, в данном случае пока нельзя. Чтобы признать человека уклонистом, ему необходимо вручить под роспись повестку в военкомат, но даже первая неявка по ней наказывается лишь административным наказанием в виде небольшого штрафа. Чтобы привлечь к уголовной ответственности, ему нужно вручить повторную повестку — если военкомату этого сделать не удалось, там могут обратиться в правоохранительные органы, которые должны в таком случае провести разыскные мероприятия и вручить повестку. Если военкомат и полиция её по каким-либо причинам не вручили, то человек не может считаться уклонистом. Более того, срок давности по таким преступлениям составляет всего два года и отсчитывается с момента окончания призывного возраста — 27 лет.

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