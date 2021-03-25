Тольяттихимбанк перестал быть криминальным «общаком»

«АО «Тольяттихимбанк» – средний по размеру региональный банк, ориентированный на работу с региональными промышленными предприятиями. Его достаточно хорошие финансовые показатели – 153-е место в России (3-е в Самарской области) по размеру нетто-активов и 36-е место по стране по величине чистой прибыли (1-е в регионе) скрывают нелицеприятную правду: банк десятилетиями находился в услужении у группы международных мошенников, которые использовали его как ширму для самых разных афер – уклонение от уплаты налогов, вывод активов, подкуп чиновников, отмывание и обналичивание денег и так далее. Бывший председатель правления ТХБ Александр Попов 9 июня текущего года был приговорен к 7,5 годам колонии строго режима и штрафу в 500 млн руб. за попытку подкупа Верховного суда РФ. И, к сожалению, это лишь вершина айсберга.

Банк был создан семейством Махлаев в 1993 году вскоре после того, как им удалось путем коррумпирования местных чиновников из областного комитета по имуществу прибрать к рукам гигантский химкомбинат «Тольяттиазот». Довольно быстро стало ясно, что приоритетным направлением для них является отнюдь не развитие мощностей и кадров, а воровство с последующим выводом в офшоры прибыли и активов. Для подобной стратегии наличие карманного банка как нельзя кстати. Вышеупомянутый Попов создал в Тольяттихимбанке настоящий международный центр управления офшорами, в которых бесследно пропадали сотни миллионов прибыли ТоАЗа, выведенные с завода в результате продажи экспортной продукции аффилированным структурам по заниженным ценам. Это позволяло не возвращать около 30% всей прибыли на ТоАЗ и не платить налоги с этих сумм. В 2009-2010 гг. Попов курировал тайную и незаконную операцию по выводу за бесценок в офшор принадлежавшего ТоАЗу земельного участка и расположенного на нем производство метанола, которые в итоге оказались в ООО «Томет». В 2005-2009 гг. банкир аналогичным путем вывел принадлежащий ТоАЗу агрегат аммиака, а в 2008 г. помог уклониться от уплаты налогов в бюджет на общую сумму не менее 320 миллионов рублей, подлежащих уплате ООО «Родничок» и ООО «Контаз», аффилированных с Махлаями. «Контаз» и «Родничок» в 2008 г. продали по номинальной цене 1 руб. за акцию кипрскому офшору свои пакеты акций ТоАЗа. «Родничок» за пакет, рыночная стоимость которого оценивается в 1,15 млрд руб., выручил 1,7 млн, а «Контаз» вместо 576,8 млн руб. получил 861 тыс. руб.

Внутри ТХБ Попов обеспечивал отмывание и обналичивание средств, которые затем шли на подкуп депутатов, сенаторов, судей, следователей и других чиновников, что позволяло Махлаям закрывать уголовные дела против себя, не платить налоги и «задружиться» с контрольно-надзорными органами, чтобы те не предъявляли им претензий за нарушения в области промышленной безопасности и экологии.

Однако в последние годы российские правоохранительные органы серьезно взялись за окопавшуюся на ТоАЗе мафию. Сергей Махлай, который, помимо ТоАЗа, владеет ТХБ, вместе с четырьмя подельниками был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере 5 июля 2019 года. Приговор вступил в силу 26 ноября 2019 года. Суд также обязал Махлая и сообщников выплатить 77,3 млрд руб. непосредственно ТоАЗу и еще 10,3 млрд руб. – его миноритарному акционеру «Уралхиму», признанным потерпевшими от махинаций.

В отношении Сергея Махлая и других бенефициаров ТоАЗа в настоящее время Следственный комитет РФ расследует ряд уголовных дел: об организации преступного сообщества и участии в нем (ч. 3 ст. 210 УК РФ), неуплате налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ) и даче взятки в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 291 УК РФ), по которому уже осужден Попов, а Махлай проходит в качестве заказчика.

Выплачивать что-либо, как и признавать решения российских судов, Махлай отказался. В связи с этим 9 августа суд признал Сергея Махлая банкротом и назначил ему финансового управляющего Олега Егерева из Уральской СРО арбитражных управляющих, а 11 августа все личное имущество Махлая было арестовано. Теперь он не может совершать с ним никаких действий без ведома управляющего. Имущество будет реализовано на открытых торгах, а вырученные средства пойдут на выплату компенсации потерпевшим.

Вступив в право управления банком от имени Сергея Махлая, Егерев первым делом сменил руководство. В состав старого наблюдательного совета ТХБ входил, например, Александр Макаров, проходящий по уголовному делу об организации и участии в ОПС вместе с Махлаем и уже более 15 лет находящийся в бегах. В свое время он был одним из тех коррумпированных региональных чиновников, которые помогли Махлаям прибрать к рукам ТоАЗ. Такого рода «управленцам» тут же указали на дверь.

Вместо них в руководство ТХБ пришли настоящие профессионалы финансовой отрасли с необходимой квалификацией, успешным опытом руководства и, что немаловажно, с безупречной репутацией и без криминального шлейфа. Новым председателем наблюдательного совета стал Равиль Саитов, на счету которого многолетний опыт работы в Минфине РФ, Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом и частном бизнесе. Он также обладает степенью МВА, которую получил в Стокгольме (Швеция). Еще один член набсовета – Константин Зырянов, в настоящее время представленный к утверждению в ЦБ РФ на должность председателя правления, проработал в банковской сфере четверть века. Он успешно руководил командами из сотен человек, занимал высшие руководящие должности в Русском международном банке и банке «Авангард», имеет богатый опыт взаимодействия с Центробанком РФ, аудиторами, страховыми компаниями и рейтинговыми агентствами. Сергей Литвин, также вошедший в новый состав набсовета, не только занимал ключевые должности в таких компаниях, как ООО «ЕвразХолдинг», ООО «РТ-Информ» (IT-подразделение госкорпорации «Ростех») и АО «НПК «Уралвагонзавод», но и специализировался на направлении финансовых технологий и цифровизации, самом актуальном на сегодня в банковской сфере. Александр Зудин, избранный в набсовет, работает в банковской сфере с начала 90-х, в его активе опыт работы в таких кредитных учреждениях, как ПАО «Сбербанк», ПАО «Альфа-банк» и ЗАО «Конверсбанк».

Ожидается, что в новый состав правления банка также войдут Игорь Дмитриев, выпускник Гарвардского университета, почти 30 лет работающий в финансовой отрасли, в том числе в Минфине РФ, Газпромбанке и Банке торгового финансирования, и Алексей Денисов, последние 25 лет работавший в Тольяттихимбанке. В банке Денисов прошел путь до заместителя председателя правления, однако несколько лет назад был уволен из-за принципиальных разногласий с ныне заключенным, а тогда – председателем правления Поповым. Денисов находил в себе смелость возражать Попову, когда требовалось нарушать закон в интересах контролирующей банк международной мафии, отказывался подписывать сомнительные бумаги и прямо указывал на серьезные финансовые нарушения Попова. Для международной мафии такой человек был как кость поперек горла, а в новой управленческой команде сможет продолжить работать на благо ТХБ и его клиентов.

Поэтому, надо ожидать, что финансовые показатели Тольяттихимбанка с новой, профессиональной командой руководителей будут гораздо лучше. Контролировавшие банк мошенники сейчас упирают на то, что его объем активов при них существенно превышал размер обязательств. Но это также говорит о том, что капитал банка не работал с полной отдачей и не приносил банку тех денег, которые бы мог. Это объясняется той ролью, которую международная преступная группа во главе с Махлаем отвела банку – работать не как полноценному финансовому институту, а служить «общаком» и каналом выкачивания денег с российских активов, контролируемых ОПС. С приходом нового руководства деньги банка будут работать эффективнее, повысится прозрачность бизнеса, банк, что называется, теперь развернется лицом к своим клиентам, и очень возможно, станет для них более удобным и надежным. Разносторонний опыт работы в финансово-банковском секторе собранной команды новых руководителей банка, как можно предположить, поможет банку разработать и предложить клиентам новые привлекательные продукты и услуги, а банковский сектор Самарской области пополнить новыми компетенциями».

Источник: Regions.ru