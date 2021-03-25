Россиян будут кормить съедобными бактериями и микроорганизмами из лабораторий за 200 млн

В России в 2023 году планируют создать лабораторию стоимостью около 200 миллионов рублей, в которой будут выращивать съедобные бактерии и микроорганизмы. Об этом сообщил РИА Новости ведущий эксперт рабочей группы FoodNet Национальной технологической инициативы Михаил Чарный.

По его словам, первый такой комплекс появится в Вологодской области. Сейчас компания ведет переговоры с представителями Минздрава, Минпромторга, Миннауки, Минприроды и Минсельхоза.

"С учетом планируемой финансовой поддержки открыть лабораторию мы планируем в 2023 году", – рассказал Чарный.

Как заявил эксперт, в их задачи входит создание лабораторно-технологических конструкторских комплексов с оборудованием для культивирования пищевых микроорганизмов и бактерий, кормового белка, микробного гаприна и так далее.

Он добавил, что всего в стране нужно открыть более 10 таких лабораторий, на каждую из которых потребуется около 200-300 миллионов рублей.