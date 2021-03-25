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Тишковец: первый снег в Центральной России выпадет уже на следующей неделе

Во вторник,19 октября, в тыловой части североатлантического циклона произойдет полярное вторжение, из-за чего заметно похолодает

Фото: Дмитрий Мальтера

В Центральную Россию в начале следующей недели придет первый мозаичный снег. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец на своей странице в Instagram.

Как рассказал синоптик, во вторник, 19 октября, в тыловой части североатлантического циклона произойдет полярное вторжение, из-за чего заметно похолодает. Ночью столбики термометров понизятся и будут колебаться около нуля, днем температуры не повысится выше 8 градусов тепла. 

«При таком пограничном состоянии воздуха в отдельных районах Центральной России вперемешку с дождем кое-где не исключается и вероятность выпадения первого небольшого мокрого снега. Однако «белые мухи» будут таять еще в воздухе и носить символический, локальный, скоротечный характер, то есть формирования снежного покрова не произойдет», – пояснил Тишковец.

Он отметил, что в ночь на среду, 20 октября, ожидаются устойчивые заморозки и возможен гололед.  

«Такой разворот в атмосфере не стоит расценивать как наступление метеорологической зимы, которое произойдет почти по климатическому графику в начале второй декады ноября. Но в любом случае, как это обычно и происходит в конце октября, это первый звоночек от грядущей белозубой зимы, которая будет русской – снежной и умеренно холодной», – добавил синоптик. 

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