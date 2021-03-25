Как не ошибиться с выбором зимних шин

- При езде зимой - неважно город это или загород, не нужно забывать, что на дворе зима. Особенности, конечно же, присутствуют, - прокомментировал Виталий Архиреев. - Даже если взять города с чистым асфальтом, не исключено, что на повороте, на кольце, при изменении погодных условий, можно встретить сложные условия для вождения. Соответственно, на чистом льду шипы будут вести себя не очень адекватно.

Шины нужно выбирать в соответствии с тем местом, где будет эксплуатироваться автомобиль большую часть времени. Если вы чаще всего передвигаетесь по смешанным покрытиям - где-то за городом, где-то по снегу, льду или асфальту - при такой эксплуатации лучше выбрать шипованные шины. Если выбирать между эталонными "липучками" (нешипованными зимними шинами) и эталонными шипами, всегда лучше выбирать шипованные шины - это безопаснее.

Если вы передвигаетесь только в городе, можно остановиться на "липучках", а в сложных погодных условиях лучше вообще отказаться от поездки на личном автотранспорте - в крупных городах типа Москвы и Питера добираться на общественном транспорте даже быстрее.

В сложных экономических условиях многие покупают подержанную авторезину.

- Не стоит гнаться за совсем уж дешевыми вариантами, - считает эксперт. - Нужно научиться читать маркировку: расшифровку основных символов нетрудно найти в интернете - для каких скоростей и какой массы подходят данные шины.

Глубина протектора должна быть не меньше 2,5 мм. Очень важен возраст резины. На каждой шине указаны год и неделя выпуска. Не рекомендуется пользоваться шинами старше 6 лет.

Каждый год автомобилисты пытаются угадать идеальный момент для смены шин на зимние.

- Переобувать зимние шины стоит по прогнозу погоды, - советует редактор. - К температуре -5 градусов вы должны быть уже переобувшимися. Лучше это сделать за 2-3 дня или даже за неделю до похолодания. Сейчас выходят достаточное точные прогнозы, на них и стоит ориентироваться. Кроме того, в регионах ГИБДД выпускает соответствующие рекомендации.