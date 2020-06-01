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Не Бондом единым: топ-5 фильмов с Крейгом, которые стоит посмотреть

Лучшие небондиановские фильмы с Даниэлем Крейгом по версии Sobesednik.ru

Фото: стоп-кадр из фильма «Не время умирать»

Фильм «Не время умирать», который идёт в российских кинотеатрах и ожидаемо собирает миллионы в прокате, станет последним в карьере Даниэля Крейга - Бонда. Крейг был лицом агента 007 с 2006 года и фильма «Казино Рояль», целых 15 лет и заметно, что сильно устал от роли шпиона-супермачо.

Но из кино британский актёр, к счастью поклонниц, не уходит. Sobesednik.ru собрал топ-5 лучших фильмов с Крейгом, которые стоит посмотреть или пересмотреть.

Достать ножи (2019)

Даниэль Крейг в роди частного детектива, который приезжает в частный особняк расследовать смерть 85-летнего писателя, автора криминальных историй. Нужно ли говорить, что Крейг играет не просто детектива, а легенду и вся надежда в этом запутанном деле только на него. Под подозрением каждый кто живёт в особняке и у каждого есть свои мотивы.

Интересно, что в этом фильме Крейг сыграл с Анной Армас, которая в фильме «Не время умирать» снова стала его партнёршей на съёмочной площадке, сыграв начинающего, но одарённого агента Палому. 

«Девушка с татуировкой дракона» (2011)

Ремейки — дело не благодарное, но Крейг рискнул и снялся в экранизации романа Стига Ларсона. Актёр сыграл главную роль журналиста Микаэля Нюквиста, который занимается поиском убийцы племянницы богатого человека. Роль далека от бондовской, Микаэль никакой не спаситель, он гуманитарий, который и мухи не обидит. Ремейк с известным сюжетом, снятый режиссёром Дэвидом Финчером, оказался успешен. 

Удача Логана (2017)

Ещё один постбондовсикий фильм. Даниэль Крейг в роли специалиста по взрывам и вскрытию сейфов Джо Бабаха. Это криминальная комедия Содерберга о братьях-неудачника, которые решают ограбить кассы автодрома во время соревнований и рассчитывают на большой куш, но судьба-злодейка решает по-своему. Внешность Крейга в этом фильме сильно отличается от обычной (Крейг блондин), а его партнёром в кадре стал Ченинг Татум.  

«Слоеный торт» (2004)

Крейг еще не снимался в фильмах о Бонде, но когда фильм вышел на экраны, было уже решено, что он станет новым 007. актер сыграл роль торговца наркотиками, который собирается уйти из профессии, но пока его жизнь напряженна: секс, наркотики и разборки…

Лара Крофт. Расхитительница гробниц (2001)

Будущий Бонд пока просто малоизвестный голубоглаый красавец. В фильме он сыграл конкурента Лары Алекса Уэста, которого та оставляет в дураках. Но прежде чем быть оставленным с носом он получает поцелуй от красавицы, которую сыграла молода Анжелина Джоли. 

Теги: #Кино

Рубрика: Общество

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