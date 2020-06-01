Не Бондом единым: топ-5 фильмов с Крейгом, которые стоит посмотреть

Фильм «Не время умирать», который идёт в российских кинотеатрах и ожидаемо собирает миллионы в прокате, станет последним в карьере Даниэля Крейга - Бонда. Крейг был лицом агента 007 с 2006 года и фильма «Казино Рояль», целых 15 лет и заметно, что сильно устал от роли шпиона-супермачо.

Но из кино британский актёр, к счастью поклонниц, не уходит. Sobesednik.ru собрал топ-5 лучших фильмов с Крейгом, которые стоит посмотреть или пересмотреть.