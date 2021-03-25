Суточный прирост заболевших COVID-19 в России достиг отметки почти в 30 тысяч

В России за 8 октября выявлено 29 362 случая коронавируса и 968 смертей – это рекорд за всё время пандемии в стране. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием.

Полностью выздоровели за сутки в России 21 049 человек.

Лидером по приросту заболевших остаётся Москва. Там было выявлено 6001 новый заболевший. В Санкт-Петербурге зафиксировано 2717 новых случаев заражения, в Московской области – 1689, в Самарской области – 668, в Нижегородской области – 643.

За все время пандемии в России зарегистрировано 7 746 718 случаев коронавируса, зафиксировано 215 453 летальных исхода, выздоровели 6 840 845 человек.