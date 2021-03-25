В Петербурге задержали двух попрошаек с детьми на руках

В Петербурге волонтёры движения по борьбе с рабством «Альтернатива» добились задержания «мадонн». Так правозащитники называют женщин, которые занимаются попрошайничеством со спящими детьми на руках. Активисты отмечают, что часто дети у этих женщин находятся под действием тяжёлых седативными препаратами.

Всего волонтёры 3 октября отработали по двум заявкам о попрошайничестве рядом с Церковью Благовещения Пресвятой Богородицы. Первый раз была задержана цыганка, а второй – уроженка Таджикистана, которая попыталась скрыться с места.

«Каким-то образом она сообразила, что её нелегальная деятельность под угрозой, и пока активисты ждали полицию, она попыталась сбежать. Удержать её от этого опрометчивого решения удалось благодаря нашим волонтёрам, которые на протяжении 40 минут не позволяли покинуть ей место преступления»

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Сейчас правозащитники продолжают следить за тем, как будет работать полиция по этим инцидентам.