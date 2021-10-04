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Вчера, в 23:51

Доверенность на внука: в совете при президенте РФ пояснили, имеет ли бабушка право забирать ребенка из детсада

Спойлер: имеет. Для этого не нужно оформлять специальные доверенности

Фото: скриншот «Ералаш»

Межведомственная рабочая группа подготовила поправки к Семейному кодексу РФ, среди которых и предложение, по которому бабушки и дедушки должны быть прописаны в законе как полноправные представители ребёнка, пишет «Московская газета».

Участвующая сейчас в подготовке законопроекта председатель Попечительского совета Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Елена Мильская отметила, что расширение прав бабушек и дедушек усилит защиту детей от злоупотреблений органов опеки.

«Половина квартир находится в аварийном состоянии, жилищный фонд устаревает, но это не повод отбирать детей. Бедность – это не порок, но по сегодняшнему закону, бедность – это порок»

, – говорит Мильская.

Законопроект уже был направлен в Совет при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства, пишет «Российская газета».

В серой правовой зоне оказываются ситуации, когда бабушке могут не позволить забрать ребёнка из детского сада или не сообщить о диагнозе заболевшего ребёнка (не имеет доступа к врачебной тайне). Или, например, под вопроса попадают ситуации, когда ребёнок продолжительное время живёт у бабушки и дедушки в деревне.

Родители начали чаще оформлять нотариальные доверенности, в которых позволяют бабушкам и дедушкам защищать детские интересы.

Но в Совете при президенте сочли проблему надуманной, а отдельные случаи с выдачей доверенностей не основаны на законах. Закон утверждает право ребёнка на общение со всеми близкими родственниками, включая дедушек, бабушек, братьев и сестёр.

«Пребывание ребёнка у бабушек, дедушек, совершеннолетних братьев, сестёр и других родственников в течение ограниченного периода исключает квалификацию такого пребывания в качестве факта утраты ребёнком родительского попечения, если родители продолжают заботиться о своём ребёнке, находясь на удалении от него, и не создают своими действиями угрозу нарушения прав и интересов ребёнка»

, – пояснили в совете.

Теги: #семья

Рубрика: Общество

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