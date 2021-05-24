Избитому в подвале суши-бара участнику акции за Навального отказали в возбуждении дела

Полиция Воронежа не стала возбуждать уголовное дело по статье о побоях в связи с избиением участника митинга 31 января Александра Черникова, пишет «Медиазона» со ссылкой на отказное постановление.

В тот день житель Воронежа Александр Черников участвовал в акции протеста, где его схватили пятеро мужчин в масках, помогавшие до этого силовикам задерживать участников мирной акции.

Мужчину завели в подвал сервиса по доставке суши. Как сообщал Черников, в помещении его бросили на пол и начасли бить по спине со словам: «Че ты против Путина?».

Также мужчину ударили головой о кафель, а после гражданина передали полицейским.

Полиция признала, что повреждения, полученные Черниковым, нельзя расценивать как «причинившие вред здоровью».