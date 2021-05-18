Жара во вторник в Москве побила рекорд 1897 года

По данным метеобюро столицы, в районе главной столичной метеостанции на ВДНХ к полудню вторника 18 мая был зарегистрирован температурный рекорд в 29,2 градуса. Об этом пишет «Интерфакс».

В прошлом веке в этот день не наблюдалось подобных показателей, а в XIX веке показатели 29,1 градус тепла 18 мая был зафиксирован в 1897 и 1898 годах.

При этом прогрев воздуха продолжается на протяжении дня. В 15:30 была зафиксирована температура в 31 градус выше ноля.

Второй день в Москве сохраняется оранжевый уровень погодной опасности. Вчера, 17 мая при температуре 30,6 градусов на ВДНХ был побит метеорекорд 1958 года.

Уже в среду синоптики прогнозируют +22 в столице, небольшой дождь с грозой, а далее погода постепенно будет снижаться примерно до 18 градусов тепла.