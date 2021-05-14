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В Ельце предпринимателя избили рядом с администрацией за выигранный тендер

Общество
00:08, 14 мая 2021

В Ельце предпринимателя избили рядом с администрацией за выигранный тендер
Скриншот с видео в Telegram
Скриншот с видео в Telegram

Следственное управление СКР по Липецкой области начало доследственную проверку по факту публикации в Сети видеозаписи, где сотрудник полиции не реагирует на избиение человека под окнами администрации города Елец.

Видео было опубликовано в телеграм-канале депутата Совета Липецкой области Олега Хомутникова. На нем мужчины в прикиде а-ля «братки из 90-х» избивают своего «оппонента», а находящийся поодаль полицейский никак не реагирует на происходящее.

На сайте СУ СКР отмечается, что полицейский потребовал прекратить незаконные действия, но агрессоры не отреагировали.

В МВД по Ельцу телеканалу «360» пояснили, что никто из участников инцидента не обращался в полицию.

Телеграм-канал Readovka приводит более подробную информацию со ссылкой на «местных» источников информации. На видео местные авторитетные бизнесмены наносят удары конкуренту из Липецка, который выиграл тендер муниципалитета.

«Чтобы никто не мешал бизнес-общению, в оцеплении стоит наряд полиции, а один из коучей достал мачете», — пишет издание и уточняет, что в городских пабликах в агрессорах распознали братьев Чукардиновых, криминальных авторитетов.

Readovka пишет, что избитый мужчина находится в реанимации, но в мэрии города порталу GOROD48 заявили, что пострадавший от медицинской помощи отказался.

Рубрика: Общество

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Скриншот с видео в Telegram

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