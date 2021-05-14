Приставы описали имущество в редакции "Радио Свобода"* с намерением взыскать штрафы

Около двух часов провели сотрудники службы судебных приставов в редакции «Радио Свобода»*. Они не препятствовали работе редакции и интересовались вопросами инвентаризации оборудования.

Покинули приставы студию, не став ее опечатывать. Московское бюро «Радио Свобода»* предупредили, что с них намерены взыскать пять миллионов рублей по десяти штрафам за отсутствие маркировки «иностранного агента» на материалах издания.

В апреле СМИ обратилось в ЕСПЧ с жалобой и просьбой наложить мораторий на штрафы. Всего с них по всем искам могут взыскать порядка 80 миллионов рублей.

Президент медиакорпорации «Радио Свободная Европа» Джейми Флай заявлял, что задача сетки их изданий заключается в том, чтобы россияне «не привыкали к неправде и не жили во лжи».

*По решению Минюста России «Радио Свобода» включено в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента