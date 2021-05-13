Отравивший напитками 30 москвичей мужчина может сесть на 17 лет

Обвиняемый в массовом отравлении 30 граждан в Москве Мурат Сабанов может быть приговорен к 17 годам колонии строгого режима. Такой срок для него запросила столичная прокуратура, пишет «Медиазона» со ссылкой на «Правозащиту Открытки».

Напомним, история с отравлениями взбудоражила столицу летом 2019 года. Со слов Сабанова, он знакомился с пьяными москвичами на улице, входил в доверие и угощал их газировкой с перемешанными медикаментами. Когда те теряли сознание, он грабил их.

Злоумышленник объяснял свои поступки тем, что он долгое время не мог найти работу и грабил горожан, «чтобы выжить».

Сейчас в деле Сабанова фигурирует 25 эпизодов разбоя, шесть фактов похищения паспортов, десять эпизодов краж с банковских счетов, пять эпизодов разбоя с применением насилия.