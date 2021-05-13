Международный науч-поп фестиваль Pint of Science снова пройдет в России

17-19 мая в России снова пройдет международный фестиваль Pint of Science. Обсудить самые последние научные исследования с лучшими лекторами страны наконец-то можно в неформальной обстановке.

Хотите поговорить об исследованиях Арктики? О значении Венской Оперы в современной истории? Обсудить жизнь, смерть и эволюцию и ответить на вопрос «Можно ли жить дольше»?

Послушать лекции в Москве можно будет в нескольких местах: бар Catavina, 69 Pints на Покровке, Рюмочная №9, бар Союз, Ваня нальёт и Howard Loves Craft. Перед посетителями выступят ведущие ученые из НИУ ВШЭ, МГУ им. М.В. Ломоносова, Сколтеха, Свободного Университета и других НИИ и вузов.

Pint of Science – это большой международный проект, включающий в себя 30 стран, более 300 городов, 500 лекций и 50 000 пинт пива. Это 3 дня, посвящённые увлекательной науке в Москве, Санкт-Петербурге и Ярославле. Проект позволяет ученым и простым людям встречаться в непринужденной обстановке и обсуждать последние научные исследования и открытия.

Россия присоединилась к международному движению в 2018 году и уже успела профести два офлайн-фестиваля и один специальный совместный онлайн-проект Pint of Science Россия и Pint of Science Франция – «Зеленая наука».