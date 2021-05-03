Павел Дуров поделился с поклонниками главным секретом Вселенной

Основатель Telegram написал первый за последние 3 года пост и поразил накаченным телом.

Самый загадочный предприниматель современности Павел Дуров впервые за последние 3 года опубликовал свое фото в Инстаграм. На нем 36-летний бизнесмен сидит в позе лотоса на крыше дома и смотрит на океан. Подпись к фото Дуров сделал на английском, в переводе на русский она означает «Внешний мир – это отражение внутреннего».

Поклонники быстро догадались, что Павел занимается йогой, медитациями и другими духовными практиками. Смысл послания Павла смогут понять лишь те, «кто в теме». Таких, правда, среди его подписчиков оказалось немного.

Дуров попытался донести до поклонников один из главных духовных законов нашего мира: мы получаем в жизни только то, что создаем своими мыслями в собственной голове. Если человек постоянно злится, завидует и желает другим зла, то мир вокруг него будет всегда наполнен негативом. Тот же, кто думает о позитивных, добрых вещах, умеет радоваться и дарить окружающим счастье, будет создавать вокруг такую же позитивную реальность. Другими словами: своими мыслями и эмоциями мы создаем свою собственную жизнь.

«С возвращением, легенда!», «Куда ты так часто пропадаешь?», «Глазам не верю, он живой!», «Ты что вспомнил пароль от Инсты?» – комментировали снимок подписчики. Многие, глядя на накаченный торс Павла, требовали программу его тренировок, другие спрашивали, когда он даст интервью Юрию Дудю. И мало кто из них обратил внимание на слова Павла. А ведь если бы прислушались, мир наверняка стал бы намного лучше и приятнее.