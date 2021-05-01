76% россиян готовы работать сверхурочно – лишь бы платили

Согласно данным опроса ВЦИОМ, половина россиян (49%) трудятся с переработками: их рабочая неделя превышает стандартный показатель в 40 часов в неделю (5 дней по 8 часов). Лишь один из 10 россиян трудится меньше 40 часов в неделю, а 37% работают строго по 40 часов.

Однако всё бы изменилось, если бы работодатели согласились оплачивать переработки – за деньги сверхурочно согласны трудиться три из четырех россиян (76%) и лишь 20% не стали бы себя утруждать даже ради денег, передает «Интерфакс».

Есть в статистике и существенные гендерные отличия: мужчины в целом работают значительно больше женщин. Среди мужчин тех, кто работает более 40 часов в сутки, 58%, тогда как среди женщин – всего 38%. Обратная ситуация с теми, кто трудится менее 40 часов в неделю: таких среди женщин 15%, а среди мужчин всего лишь 6%.