В Петербурге начались массовые задержания

Телеграм-канал Readovka опубликовал видео с местной акции протеста, где один из сотрудников ОМОНа командует силовиками во время облавы у Исаакиевского собора: «Всех задерживаем! Всех!»

Координатор юридической помощи «ОВД-инфо» Александра Баева сообщает «Открытым медиа», что в Петербурге и Липецке к задержанным не допускают адвокатов и мешают оказывать им юридическую помощь.

Avtozak LIVE публикует кадры с питерской акции, где толпа скандирует лозунг: «Путин — убийца».

Редакция Sobesednik.ru не призывает к участию в несанкционированных акциях