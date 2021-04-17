В Воронеже испугались, услышав в ночи звуки бомбежки. Оказалось, это лишь учения

В ночь с 16 на 17 апреля жителей Воронежа разбудили звуки мощных взрывов. Как утверждают местные жители, во многих районах было видно яркие вспышки, писали, что «такого никогда не было». В соцсетях многие испугались, что действительно началась много раз обещанная бомбежка Воронежа, но выяснилось, что это пока лишь учения.

По данным городского издания «Вести Воронеж», это были ночные учения артиллеристов на местном полигоне «Погоново». Об этом журналистам рассказали в пресс-службе Западного военного округа. По предоставленным данным, Вооруженные силы изобразили бой с условным врагом, расстреляв его с помощью гаубиц с двух тысяч километров.

В ведомстве пояснили, что подобную «бомбежку» в Воронеже устраивают не в первый раз, однако обычно это всё же делают днем. Почему вчера военные решили бороться в воображаемым врагом ночью, не уточняется.