"Нацизм не в моде": Миронов призвал "брать за шкирку и выбрасывать" мигрантов

Лидер парламентской партии «Справедливая Россия — за правду» Сергей Миронов призвал правоохранительные органы провести массовые депортации незаконных мигрантов, находящихся на территории России. В своем заявлении он упрекает МВД в недостаточной радикальности в решении вопроса мигрантов.

Накануне замглавы МВД Александр Горовой заявил, что в России сейчас находятся порядка миллиона нелегальных мигрантов, из них 322 тысячи приходятся на граждан Узбекистана, а также на приезжих из Таджикистана, Украины, Азербайджана и Киргизии. Он призвал эти страны обеспечить отъезд своих граждан из России до 15 июня, напомнив, что до этого дня действует мораторий на выдворение, введенный из-за пандемии коронавируса.

«Кому там не хватало мигрантов? (...) Надо не призывать, а брать за шкирку и выбрасывать их отсюда. Нашим людям негде работать, и именно мигранты способствуют этому в большей степени!» — заявил в своем Twitter г-н Миронов.

В комментариях к этой записи Миронова обвиняют в «разжигании национальной ненависти», а также сравнивают его заявление с высказываниями Адольфа Гитлера и критикуют политика за «фашистское» мировоззрение:

«Нацизм 76 лет как не в моде», — пишет один из пользователей соцсети.

Некоторые также считают, что проблема мигрантов никак не связана с нехваткой рабочих мест, а скорее свидетельствует о неэффективной государственной политике в этой сфере. «Мы не расисты, чтобы выкидывать на произвол судьбы [миллион] человек», — считает один из комментаторов, призывая создавать профсоюзы, обеспечивать одинаковые зарплаты вне зависимости от национальности и организовывать рабочие фабрики при производствах, где подготовку бы проходили и «наши и ваши».