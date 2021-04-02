В Москве разогнали пикет против депортации защитника трудовых мигрантов

Телеграм-канал Avtozak LIVE сообщает, что к вечеру в столице разогнали акцию протеста против депортации Иззата Амона, занимавшегося защитой прав трудовых мигрантов.

25 марта правозащитника задержали, а через два дня Тверской районный суд аннулировал его российское гражданство и приказал депортировать в Таджикистан.

Сейчас Иззат находится в СИЗО. Утверждается, что МВД Таджикистана обвинило правозащитника в мошенничестве.

За время акции были задержаны и другие политические активисты. Всего оказались заполненными порядка семи автозаков.