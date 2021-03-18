Чиновник поразился, что люди не хотят работать за 15 тысяч. Сам он получает 82

Глава управления труда и занятости Орловской области Александр Сотников выразил свое недоумение отказом местных жителей работать за 15 тысяч рублей в месяц, ведь это «не какие-то минимальные зарплаты».

Несмотря на то, что предлагается трудиться за средства, немного выше МРОТа, «все равно люди отказываются почему-то», поражен чиновник. Но он все равно надеется, что люди перестанут ездить в Москву, где вахтовикам предлагают по 40 тысяч рублей, потому что 15-18 тысяч в регионе — официальная зарплата, а в столице необязательно: «У нас же зарплата белая, а там зачастую черная. Мы надеемся, что люди вернутся в регион», — публикуют «Орловские новости» план г-на Сотникова по созданию конкурентоспособных рабочих мест.

ИА «Орелград» тем временем обращает внимание, что сам г-н Сотников получает несколько больше 15 тысяч. За 2019 год он заработал 993 700 рублей, что в пересчете дает 82,8 тысячи рублей в месяц. Кроме того, он официально владеет двумя квартирами.

Местные власти уже успели заявить, что высказывание чиновника «выдернуто из контекста».