В Цюрихе феминистки покусали полицейского на митинге в честь 8 марта

Полиция Цюриха задержала двух участниц акции феминисток, которые решили устроить приуроченный к 8 марта митинг, несмотря на запрет массовых мероприятий в Швейцарии.

Сотрудники правоохранительных органов призывали несколько сотен собравшихся девушек разойтись и в итоге использовали перцовый баллончик, заявив, что протестантки на них нападали. Задержание одной из девушек они объяснили тем, что она покусала полицейского, а вторую взяли после того, как она вместе с другими демонстрантами предприняла попытку отбить задержанную, пишет Neue Zürcher Zeitung.

В Швейцарии коронавирусом за всё время пандемии заразились порядка 562 тысяч человек. Из них почти 10 тысяч умерли. Только 1 марта в стране снова после локдауна открыли магазины, музеи и открытые спортивные и развлекательно-досуговые площадки. В стране уже удалось сделать почти 900 тысяч прививок от ковида. В процентном соотношении Швейцария сумела вакцинировать первой дозой 10% населения.