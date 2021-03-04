Мосгорсуд отменил приговор гематологу Елене Мисюриной

Дело врача-гематолога Елены Мисюриной было закрыто за отсутствием состава преступления, пишет Vademecum. Напомним, в 2018 году доктор была приговорена к двум годам колонии за смерть пациента.

Утверждалось, что она нарушила методику, тактику и технику процедуры при проведении трепанобиопсии в 2013 году и допустила сквозное повреждение кровеносных сосудов, из-за чего пациент скончался через несколько дней.

В тот же год Мосгорсуд отменил обвинительный приговор и вернул дело в прокуратуру из-за допущенных следствием ошибок.

В итоге Мосгорсуд вновь оправдал Мисюрину 4 марта 2021 года.