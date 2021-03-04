В тренды Твиттера вышел тег о законе по ограничению прав мигрантов

В русскоязычном сегменте Твиттера в тренды вышел тег #ЗаконМишиМалахова. Он обращается к трагедии, которая произошла в поселке Кудьма Нижегородской области. Четверо человек были зарезаны в частном доме, средин них пятилетний мальчик, его бабушка, дедушка и мать.

Как пишет телеканал «360», по факту убийства был задержан 26-летний рабочий мигрант, который трудился у семьи. После убийства он собрал деньги, драгоценности и скрылся на автомобиле. Сообщается, что мигрант пошел на убийство после ряда скандалов из-за недовольства оплатой труда.

Живыми в семье остались только отец и дочь, которые в тот момент отсутствовали дома.

Ряд националистических сообществ начали кампанию в связи с жестоким убийством. Для этого был создан хештег #ЗаконМишиМалахова. При этом пользователи не дают ссылок на какой-либо источник с законотворческой инициативой. Скорее всего, хештег используется как запрос на создание документа.

Подразумевается, что тег придуман по аналогии с «законом Димы Яковлева», который запрещает усыновление детей в зарубежные страны, за исключением некоторых государств.

Несколько националистических ресурсов опубликовали свое видение закона. Например, предлагается ограничить все финансовые операции иностранцев единственным счетом на базе платежной системы «МИР» и запретить переводы свыше 25 тысяч рублей в месяц со своих счетов.

Также среди идей – законодательно установить стоимость месячной визы в 25 000 рублей и обязать каждого мигранта при въезде в страну вносить страховой взнос в размере 250 000 рублей, который будет возвращаться при выезде.

«Все мигранты при получении визы обязуются пройти дактилоскопию, фотографирование и дать образцы ДНК. Возможно использование электронных браслетов», — предлагается в сообществе с почти 150 тыс. подписчиков.

Предположительно, резонансу с этическим флером вокруг истории поспособствовала стычка фем-активистки Дарьи Серенко с националистами. Девушка заявила, что использовать факт жестокого убийства по отношению к группе людей — манипулятивно.

После этого она начала получать массу оскорблений в личные сообщения, включая угрозы и пожелания смерти. Девушка решила монетизировать моббинг в отношении себя и призвала всех единомышленников жертвовать средства в фонд, помогающий беженцам и мигрантам в России.