Иллинойс стал первым штатом, где запретят залог за освобождение подсудимого

Законодатели американского штата Иллинойс первыми в стране пришли к выводу, что систему, когда подсудимого отпускают до начала судебного разбирательства под залог в определенную сумму, нужно отменить. Об этом пишет The New York Times. Единственными критериями, которыми предстоит оперировать судьям штата, являются обычные вопросы: не склонен ли подсудимый к побегу и не представляет ли он опасности для общества.

«Этот закон знаменует собой существенный шаг к демонтажу системного расизма, который поражает наши сообщества, наше государство и нашу нацию, и приближает нас к истинной безопасности, истинной справедливости и истинной справедливости», — заявляет губернатор штата Дж. Б. Притцкер.

Поясняется, что принятия этой инициативы уже около пяти лет добивалась группа законодателей, которые считают, что такая система является дискриминационной по отношению к нацменьшинствам, статистически оказывающимся менее состоятельными, чем белое население, а значит и с меньшей вероятностью способными выплатить установленный судом залог.

Впрочем, в профсоюзах, представляющих интересы полицейских и шерифов штата, придерживаются противоположного мнения: «Этот новый закон — вопиющий шаг, направленный на наказание благородной профессии, которая в конечном итоге больше всего навредит законопослушным гражданам». Они отмечают, что инициатива не учитывает множество случаев, когда полицейские сажают в тюрьму людей с психическими расстройствами и зависимостями, чтобы у тех появилась возможность получить хоть какую-то помощь специалистов. Раньше у них не хватало денег на залог и они оставались под надзором, а теперь суд может выпустить их бесплатно, чем окажет таким людям медвежью услугу, считают представители полицейских.

Уточняется, что полный переход к новой системе планируется к 2023 году, чтобы дать чиновникам возможность адаптироваться к ней.