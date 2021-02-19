Хинштейн взял под контроль ситуацию с единороссом-участником смертельного ДТП

Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн заявил, что депутат городской думы города Жигулевска в Самарской области Егише Амроян должен добровольно сдать мандат. Его членство в партии «Единая Россия» должно быть приостановлено, написал политик в микроблоге.

Причина тому — смертельное ДТП. Егише Амроян на своем «Мерседесе» 15 февраля врезался на высокой скорости в автомобиль «Лада Гранта». 60-летний водитель ВАЗовского авто скончался от полученных травм 18 февраля.

«Материал уже направлен в СКР. Беру ситуацию под контроль», — написал Хинштейн в Твиттере.

Телеграм-канал «Волга. МБХ медиа» пишет, что Егише Амроян является сыном депутата губернской думы в Самаре — Рубика Амрояна.