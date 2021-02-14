"Их сажают в тюрьмы, их мужей сажают в тюрьмы": акция "Цепь солидарности" в Москве

14 февраля в Москве на старом Арбате прошла акция «Цепь солидарности». Участники вышли в поддержку женщин-политзаключённых и их родных. Они требуют прекращения всех сфабрикованных уголовных и административных дел и освобождения узников совести.
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Колумнисты
Гужева
Надежда
журналист
Отчего загрустили ростовские Рэмбо? Кто знает, может, им сообщили, что предстоит боевая командировка в Москву. А может, ждали новенькие автозаки, а прислали списанные собянинские консервные банки. Ну или протестующие как-то совсем нехорошо обозвали и швырнули стаканчиком. В общем, у росгвардейца есть много поводов приуныть
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