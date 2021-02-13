Снегопад в Москве и ОМОН в мечети. Новости к утру 13 января

В Москве за ночь прирост осадков составил 40% от месячной нормы. Это значит, что с начала снегопада в столице выпало 65% от месячной нормы осадков. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на главную метеостанцию города на ВДНХ.

В ночь на субботу в столице сохранялись восьмибалльные пробки. Синоптики отметили, что в минувший день в Москве был побит суточный рекорд осадков от 1973 года. По прогнозу Гидрометцентра, пик снегопада продлится до 15:00 субботы.

В Нижнем Тагиле в пятницу полицейские в сопровождении ОМОНа оцепили мечеть, пишет издание «Между строк». У посетителей проверяли документы. В итоге были задержаны пять человек.

«Полиция нас постоянно проверяет. Сегодня задержали несколько человек, у которых документы не в порядке, кто-то просто их дома забыл. Обычно после проверки многих отпускают», — пояснил произошедшее имам Фанис Галиев.

Госдеп США готовит меры в связи с нарушениями прав человека в России. Об этом сообщает представитель ведомства Нед Прайс.

Среди обстоятельств, в связи с которыми у Штатов есть претензии к РФ, упоминаются кибератака на компанию SolarWinds, предполагаемые вознаграждения за убийства американских солдат в Афганистане и также предполагаемое использование химоружия против оппозиционера Алексея Навального.

В УМВД по Северной Осетии исключили возможность теракта на территории супермаркета во Владикавказе. Напомним, что 12 февраля в городе произошел взрыв на территории магазина, который разрушил постройку.

Эксперты отметили, что на месте не было обнаружено следов взрывчатых веществ. По предварительным данным, произошел взрыв газа.

Ювелир, работавший на третьем этаже разрушившегося здания, спасся. Помощь медиков ему не потребовалась, пишет ТАСС.