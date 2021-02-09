Фото: depositphotos

Европа открыла границы для россиян: Куда теперь можно улететь, не боясь пандемии
Александр Кокорин // фото: Global Look Press

Кокорин отправляется в "Фиорентину", чтобы встретить старость
Фото: Андрей Струнин; в статье: соцсети

Сходил на митинг – потерял работу
Камила Валиева // фото: стоп-кадр "Первый канал"

Валиева уже нацелилась на Олимпиаду
В центре внимания
Алексей Навальный // фото: Global Look Press
Леонид Волков: Чем пахнет "Ив Роше"?
Шить сумки, печь хлеб, играть в хоккей в валенках: чем Навальный займется в колонии
Стахановцы по-омоновски: полиция перевыполнила планы по задержаниям митингующих

Новости дня

09 февраля, вторник

[19:30]МЧС в Петербурге вызвали на борьбу с надписью "Свободу Навальному" на Фонтанке
[18:35]Россияне смогут отслеживать движение своих жалоб на запрещенный контент в Сети
[18:11]Чуть меньше трети осужденных в России в 2020 году были лишены свободы
[17:13]Соперника Володина хотят судить за монетизацию YouTube-канала
[16:12]В Петербурге бюджетники поучаствовали в съемках в поддержку Путина
[15:57]Создатель "Рика и Морти" сделает комедийный мультсериал о Древней Греции
[15:23]"Пандемия нам услужила такое": Тарпищев пояснил, как ковид сказался на теннисистах
[15:09]Успешная операция на гамадриле в Сочи сулит прорыв в лечении рака мозга
[14:23]Песков: Выделять 500 млрд Путин не собирался, как и купировать ими протесты
[14:01]ЕСПЧ потребовал от РФ допустить медиков до задержанных в Чечне молодых людей
[13:56]Кремль не будет ловить протестующих по дворам. Митинг это или нет, еще не решили
[13:20]Зюганов: На акциях были "егэшники", безработные, провокаторы и "грязная навальнятина"
[12:40]МИД РФ считает предательством призывы к санкциям против олигархов и чиновников
[12:02]Как поддержать Навального и не сесть на сутки – лайфхак от Волкова
[11:49]"Большой запас прочности": Пельш назвал условие существования "Угадай мелодию"
[11:32]Леонид Волков анонсировал флешмоб за Навального
[11:06]Эксперты предсказывают рост интернет-тарифов из-за борьбы властей с YouTube
[10:40]Россиянин Медведев победил соперника из Канады в первом круге Australian Open
[10:29]"Хуже 90-х": Ключевой подрядчик "Газпрома" регулярно задерживает зарплаты
[09:55]Соратники Навального призывают к санкциям, а Госдума думает, как их за это посадить
[08:38]Плата за митинги, коммунисты за Навального и выдумки "России 1". Главное к 9 февраля

08 февраля, понедельник

[22:21]Прилепин, Гоблин и Проханов просят вернуть памятник Дзержинскому на Лубянку
[20:34]Европа высылает российских дипломатов, МИД РФ считает такие шаги необоснованными
[19:54]Возле московской станции "Лось" поезд насмерть сбил переходившего пути мужчину
[19:41]Cрок ареста главреда "Медиазоны" сократили до 15 суток
[18:51]Исполнитель роли Рона в фильмах о Гарри Поттере смотрел лишь три части франшизы
[18:22]Ефремов доставлен в Москву, он проходит свидетелем по делу о ложных показаниях
[17:16]Жители разных городов России пожаловались на проблемы с сервисами "Яндекса"
[16:30]"Сторонники Навального – наши избиратели": Лев Шлосберг ответил Явлинскому
[15:40]55% уверены в отставании российской науки. 54% не могут выделить её достижений
[14:50]Рыбаков: "Яблоко" полностью разделяет тезисы Явлинского в критике Навального
[13:14]С фильмом о "дворце Путина" знаком каждый третий. Больше 50% готовы в это поверить
[12:18]КПРФ объявила "встречу с избирателями" в Москве из-за задержания Бондаренко
[11:50]Актер допустил перезапуск "Счастливы вместе", но не уверен, что это хорошая идея
[11:05]Либертарианцы хотят провести митинг за Навального одновременно с акцией КПРФ
[10:17]Вышел трейлер сериала "Сокол и Зимний солдат", про выходцев из "Мстителей"
[09:36]Задержан популярный саратовский депутат Бондаренко, бросивший вызов Володину
[08:53]В России хотят запретить "иноагентам" и их семьям участвовать в выборах
[08:28]Боррель ответил на унижение, Навальный на ТВ, силовые льготы. Главное к 8 февраля

07 февраля, воскресенье

[17:59]Перегородившие Москву и Питер силовики постояли-постояли и уехали

Фото: depositphotos
Пельмешки без спешки: учимся правильно их правильно лепить и варить
Фото: depositphotos
Согревающий рецепт: Пьяный вишневый крамбл со сливочным сыром
Фото: depositphotos
Что делать при нападении таксиста-маньяка?
фото: Global Look Press
Потоп в квартире: что делать, куда обращаться, как возместить ущерб. Пошаговая инструкция
Фото: depositphotos
В пасте главное – правильно слить. Рецепт
Фото в статье: пресс-служба СТС
Блэк пеппер чикен, или Курица в черном перце: лучшие рецепты для мясоедов
Фото в статье: depositphotos
Запеканка с пастой, биточки из брокколи и судак с картофелем: топ ресторанных блюд для дома
Фото в статье: Global Look Press, соцсети
"Дочь Путина" в Instagram Навального и расчлененка в Telegram Кадырова: главное в Сети
Фото в статье: пресс-служба СТС
Лосось под свеклой, пате из индейки и невероятный чатни: топ закусок от Александра Бельковича
Фильм «Тихий Дон», 1957 года
100 лет в обед: лжепосол Советской России и репарации для Германии
sobesednik logo

Россияне смогут отслеживать движение своих жалоб на запрещенный контент в Сети

Общество
18:35, 09 февраля 2021

Россияне смогут отслеживать движение своих жалоб на запрещенный контент в Сети

На площадках App Store и Google Play появилась бета-версия приложения «РКН», разработанная Главным радиочастотным центром по заказу Роскомнадзора. Об этом пишет «Интерфакс».

Приложение подразумевает собой сокращенный канал связи для сообщения о противоправной информации в Сети.

Через эту программу граждане смогут сообщать о запрещенном контенте, включая детскую порнографию, призывы к суициду и пропаганду употребления наркотических веществ.

Заявители же смогут не только сообщать о зловредном контенте, но и отслеживать движение по своим заявкам. 

Рубрика: Общество

Поделитесь статьей:

Скриншот с видео «Фонтанки»

Общество

МЧС в Петербурге вызвали на борьбу с надписью "Свободу Навальному" на Фонтанке
Нет изображения

Общество

Россияне смогут отслеживать движение своих жалоб на запрещенный контент в Сети
Global Look Press

Общество

Чуть меньше трети осужденных в России в 2020 году были лишены свободы
Политика
Путин в феврале объявит об отставке? Скурлатов поделился сенсационным инсайдом
Марат Баширов: Собянин сформировал серьезную империю
В Москве недовольны: политолог указал на "явное поражение Кремля" в Беларуси
Разовое решение: Павловский откровенно рассказал о "двойниках" Путина
Общество
"Мем смешной, ситуация – страшная": пародия на фильм Навального о "дворце" взорвала сеть
Война с Навальным: политолог раскрыла "главную проблему Кремля"
Адвокат заявил об угрозе перевода Михаила Ефремова в колонию к убийцам
"Эпизодов будет еще много": Григорий Явлинский предрек России тяжелые времена
Колумнисты
Баканов Константин

Баканов
Константин

обозреватель

Тревожно, конечно, за тех, кто охарактеризовал происходящее вокруг свежезапрещенными словами. Гайки наверняка еще будут закручиваться, а описывать дальнейшее придется более скромным лексиконом. Зато нашему избирательному правосудию стало еще удобнее

Гужева Надежда

Гужева
Надежда

журналист

Профильные депутаты Ярославской облдумы задались вопросом: как собирать валежник так, чтобы по итогам не сесть в тюрьму? Даже специально пригласили на заседание лесничего. Который, кстати, отметил, что гражданин, везущий из леса валежник, и гражданин, тырящий лес, внешне неотличимы

Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Осталось понять, где в этой ситуации Россия. И это, не поверите, ключевой вопрос не только нашей, а и всемирной истории. «Мы знаем, что ныне лежит на весах». Потому что вполне может оказаться, что Россия и есть эти дубинки, это вранье и эти 16 подземных этажей

Культура и ТВ
Седой Киркоров, Носорог, Крокодил: шоу "Маска" раскрыло жюри и героев второго сезона
Лия Ахеджакова заявила об угрозе ареста: Меня могут привлечь по статье!
Кому продадут "Ералаш" за 1 миллион долларов? Опубликовано завещание Грачевского
Анатолий Белый: наше отчаяние – наша проблема
Шоу-бизнес
"Прощение возможно": Сафронов назвал условие примирения Максаковой с матерью
"Отвратительная штучка!": Тамара Семина обматерила Марию Максакову
Нищей вдове Яковлева предложили деньги за рассказ о предательстве "Иванушек"
Андрей Разин – о помиловании Ефремова: Вы думаете, у Путина нет сердца?

Здоровье
Мутировавший штамм COVID-19 из Англии убивает чаще
При старческом слабоумии риск заболеть COVID-19 вдвое выше
Препарат от рака помогает при тяжелой форме коронавируса
Ученые: счастливое детство не дает защиты от проблем с психикой
Туризм
В Госдуме предлагают закрыть авиасообщение со всеми странами из-за "британской мутации" COVID-19
Закрытая Россия: эксперт рассказал, запретят ли передвижения внутри страны
Названы цены на новогодний отдых в России в сезоне 2020-2021: куда лететь и сколько стоит
По итогам года закрытых границ Москва и Петербург взяли "туристические Оскары"
Авто
Авто уже не то: почему возник дефицит автомобилей и сколько он еще продлится?
Блогер назвал главный недостаток нового Рено Дастер и разозлил пользователей
Как сэкономить на покупке топлива: выбираем карту с повышенным кэшбэком на АЗС
Что своего у отечественных авто? Константин Бабкин – о задачах локализации
Недвижимость
Битва за квадратные метры: как не стать жертвой очередных Цивина и Дрожжиной
Эксперты рассказали, когда подешевеют квартиры в России
Продлят ли льготную ипотеку под 6,5% после 1 ноября?
Взять ипотеку со взносом в 15% можно уже сейчас. Но приготовьтесь заложить дом
Свежий номер
Картина Генриха Фюссли "Ночной кошмар" // Фото: Global Look Press; фото в статье: соцсети, Дмитрий Соколов, Ольга Кузнецова
Индустрия экзорцизма: как в России изгоняют бесов и при чем тут Ленин и Навальный?
Владимир Колокольцев // фото: Global Look Press
Министр на полтора миллиарда: у семьи главы МВД нашелся дворец по соседству с Абрамовичем
Михаил Ефремов // Фото: Global Look Press
Стоянов предрек Ефремову после тюрьмы блестящую карьеру
Журналист Sobesednik.ru Светлана Хрусталева бинтует разбитую голову пострадавшего от удара полицейской дубинкой // фото: стоп-кадр YouTube
Избитая журналист Sobesednik.ru: Пятый день у меня не проходят следы от ударов дубинками
Так выглядело место преступления // фото: Илья Давлятчин; в статье: соцсети
Расстрел в духе 90-х: в Петербурге суд отправил на 20 лет в колонию невиновных?
Кадр: фильм «Зоя»
Александр Невзоров:
Свою "Зою" я посвящу Мединскому
Фото: Global Look Press; в статье: фильмы с участием Анастасии Вертинской
Анастасия Вертинская:
Сейчас модно ругать Путина. Считается, что быть патриотом – некрасиво
Анита Цой // Фото: личный архив
Анита Цой:
Муж не воспринимал меня как артистку, а теперь он самый преданный поклонник
Роза Рымбаева // фото в статье: Instagram
Роза Рымбаева:
Чай с президентом Казахстана я не пью
Рамиль Шамсутдинов // фото в статье: стоп-кадр с YouTube
Валентина Мельникова:
Срок Шамсутдинову – это сигнал. Теперь офицеры могут творить что хотят
Мария Максакова // Фото: Global Look Press
"Предательница!": Соседов призвал выгнать Максакову за грязь про Россию
Анна Калашникова и Дана Борисова // фото: личный архив А.Калашниковой, Global Look Press
"Сиськи-письки свои мне присылает!" Калашникова раскрыла интимную тайну Борисовой
Соседов с певицей Натальей Райской // фото: Global Look Press
"Меня всегда любили женщины": Сергей Соседов рассказал о своей свадьбе
Алла Пугачева и Максим Галкин // фото в статье: Global Look Press
"У Пугачевой депрессии, больная спина": объявлено о проблемах жены Галкина
фото: Global Look Press
"Оля станет хорошей мамой!": Сын Сафронова отдает свое семя Бузовой
Фото в статье: соцсети
"Не только ценный мех": В Дагестане спасают песцов с обанкротившейся зоофермы
Фото: архив
100 лет в обед: рождение "Серпантиновых братьев" и смерть отца анархизма
Фото в статье: соцсети
Халат из рыбьей кожи
Андрей Кикоть // Фото: стоп-кадр с YouTube
Андрей Кикоть оказался в центре скандала
Фото: соцсети
Женщин прикрыли грудью
^