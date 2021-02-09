Россияне смогут отслеживать движение своих жалоб на запрещенный контент в Сети

На площадках App Store и Google Play появилась бета-версия приложения «РКН», разработанная Главным радиочастотным центром по заказу Роскомнадзора. Об этом пишет «Интерфакс».

Приложение подразумевает собой сокращенный канал связи для сообщения о противоправной информации в Сети.

Через эту программу граждане смогут сообщать о запрещенном контенте, включая детскую порнографию, призывы к суициду и пропаганду употребления наркотических веществ.

Заявители же смогут не только сообщать о зловредном контенте, но и отслеживать движение по своим заявкам.