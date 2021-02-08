55% уверены в отставании российской науки. 54% не могут выделить её достижений

Россияне чаще всего — в 44% случаев — полагают, что мировая наука находится на подъеме, а 31% считают, что она стагнирует. Об этом свидетельствуют результаты исследования ВЦИОМа. При этом с 2018 года доля тех, кто уверен, что она на спаде, выросла с 8% до 14%.

Приблизительно каждый третий респондент (31%) считает, что российская наука опережает общемировую. Из числа тех, кто придерживается такого мнения, лишь 8% полагают, что можно говорить о значительном опережении. Большинство же опрошенных уверены, что отечественная наука отстает (34% — немного отстает, 21% — значительно отстает).

При этом россияне склоняются в пользу версии о том, что ученые должны получить большую автономию от государства: 51% считают их источником ключевых решений, касающихся вектора развития науки. Чиновников в этой роли видят лишь 23% опрошенных. В 2018 годы результаты были схожими, а в 2013 году заметно отличались: тогда ученых выбирали 44%, а государство — 41%.

Отмечается, что представители молодого поколения всё чаще выбирают ученых, чем пожилые люди, но среди тех и других это мнение преобладает. В группе 18-24 года 63% называют ученых, в группе 25-34 года — 58%, в группе 35-44 года — 48%, в группе 45-59 лет — 55%, а среди людей от 60 и старше — лишь 42% (34% за чиновников).

Самым главным достижением российской науки чаще всего называют борьбу с коронавирусом (всего — 16%), на втором месте — ВПК (10%), а у других направлений развития меньше 9%. Больше половины россиян (54%) не могут назвать никакой конкретной области с достижениями в последние годы.