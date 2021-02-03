На Кузбассе скрыли имена силовиков, награжденных за "охрану порядка"

После протестных акций 23 и 31 января в парламенте Кузбасса прошло награждение пяти росгвардейцев, пишет «Тайга.инфо».

Спикер Вячеслав Петров вручил силовикам награды, среди которых, по сообщению Росгвардии, офицеры СОБР, бойцы ОМОНа и вневедомственной охраны.

Все они получили награды за «добросовестное исполнение служебного долга, большой личный вклад в обеспечение охраны общественного порядка и безопасности в условиях повышенной сложност».

При этом имена и даже лица мужчин оказались скрыты. «К сожалению, мы не можем назвать славные имена этих пяти ребят. Скажу лишь, что компетентные, отлично подготовленные полицейские, с честью выполняющие возложенные на них задачи, вызывают огромное уважение», — пояснил Вячеслав Петров.

Напомним, что в регионе, как и во всей России, проходили акции протеста, на которых задерживали их участников. В Новокузнецке задержания 31 января в том числе проводились под предлогом поиска грабителей, напавших на почтальона.