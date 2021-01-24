Полиция усомнилась в законности распространения памяток на случай задержания

Источники в правоохранительных органах рассказали, что московское отделение МВД начало проверку после обнаружения листовок с памятками, что делать в случае задержания на акции протеста. Об это сообщает ТАСС.

«В тамбуре книжного магазина "Циолковский" в Пятницком переулке были обнаружены 152 листовки с памятками при задержании полицейскими на акции в поддержку Навального», — приводит агентство слова своего собеседника.

Подобные памятки не редкость на несогласованных митингах: их часто распространяют правозащитные организации, волонтеры или сами организаторы акций, чтобы у задержанных не возникло проблем с полицией. Как правило, в них содержится общая информация о правах граждан, телефоны горячих линий правозащитных организаций и указания, что стоит и чего не стоит делать в случае задержания.

По поводу чего конкретно проходит проверка, не уточняется.