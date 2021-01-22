Законотворчество от Бога. Депутаты Госдумы принимают законы из комы и с того света

Депутат Государственной думы Ваха Агаев (КПРФ) умер 23 сентября 2020 года. До этого он был в коме в связи с последствиями перенесенного коронавируса, но, как обратили внимание «Открытые медиа», это вовсе не помешало народному избраннику поучаствовать в голосовании по законопроектам.

В день смерти 23 сентября Агаев успешно проголосовал за принятие одного из законов. Это зафиксировано в официальной системе учёта и анализа результатов голосований депутатов. До этого клиническая смерть не помешала ему проголосовать за другие законопроекты 22, 16 и 15 сентября.

Но Агаев оказался не единственным народным избранником, выполнявшим свои должностные обязанности до последнего вздоха. Замруководителя фракции КПРФ Валентин Шурчанов также показал себя крайне самоотвержено: из-за коронавируса он умер 18 декабря, до этого он находился в тяжелом состоянии, о чем говорил лидер партии Геннадий Зюганов. Сообщалось, что он лежал в реанимации, а затем на ИВЛ. Но, несмотря на это, 16 декабря (за два дня до смерти) 74-летный Шурчанов проголосовал на заседании Госдумы. Также он голосовал 15, 9 и 8 декабря.