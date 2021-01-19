В России может появиться специальная служба по контролю за бывшими заключенными

Минюст готовит создание службы пробации, которая будет заниматься осужденными гражданами, вышедшими на свободу.

Об со ссылкой на пресс-службу ведомства пишет ТАСС.

Законопроект, разрабатываемый ведомством, должен установить единые принципы организации и осуществления контроля за лицами, получившими не связанные с изоляцией от общества наказания, а также осужденными условно и освобожденными по УДО.

Ранее глава министерства Константин Чуйченко рассказывал о планах по внедрению службы на базе уголовно-исполнительных инспекций, которые осуществляют контроль за такими осужденными.