В Дагестане задержан подозреваемый по делу об отравлении водой около 300 человек

В Буйнакске задержан и.о. директора водоканала, подозреваемый по делу о массовом отравлении жителей города водой.

Как сообщается на сайте СКР, речь идет об исполняющем обязанности директора МУП «Буйнакскводоканал» Абдулвагабе Шарипове.

Установлено, что с 8 октября 2020 года Шарипов поставлял горожанам некачественную питьевую воду, в результате чего они заразились острой кишечной инфекцией.

И. о. директора водоканала задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»), сейчас решается вопрос об его аресте.

Всего с 9 по 17 января к буйнакским медикам обратились более 300 человек с признаками отравления, 246 пострадавших – дети в возрасте от года до 16 лет.