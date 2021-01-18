От Apple через суд потребовали удалить Telegram. Такой же иск ждет и Google

Активисты в США считают, что Telegram не может обеспечить необходимый уровень модерации противоправного контента и его использование негативно сказывается на пользователях. В частности они уверены, что компания не смогла пресечь распространение экстремистских материалов после штурма Капитолия. В этой связи американская НКО Coalition for a Safer Web потребовала от суда обязать компанию Apple удалить мессенджер из магазина приложений App Store, пишет Washington Post.

Как считают недовольные российским приложением, его использование «причиняет эмоциональный стресс и нарушает бизнес-кодекс Калифорнии», так как в нем распространяются контент, содержащий антисемитские, расистские и неонацистские материалы. Ранее российские власти обвиняли Telegram в том, что он широко используется террористам.

В публикации также говорится, что от Google вскоре также потребуют удалить Telegram. Ситуацию сравнивают с Parler, который ранее удалили сами Apple и Google за то, что он слабо модерирует контент. «Telegram выделяется сам по себе как распространитель [ненавистнических высказываний] даже по сравнению с Parler», — поясняет президент организации-исца Марк Гинзберг.