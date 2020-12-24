31 декабря в Москве будет выходным днем. Но только для бюджентиков

Мэр Москвы Сергей Собянин после соответствующей рекомендации президента заявил, что все бюджетные организации в столице обязаны объявить 31 декабря выходным днем. При этом для сотрудников различных коммунальных сфер праздники напротив означают усиленный режим работы.

«Президент рекомендовал субъектам России самостоятельно принять решение [о 31 декабря] и пообещал, что в последующие годы для этого будет принят федеральный закон», — приводит слова градоначальника ТАСС. Он также объяснил, что повлиять на небюджетные организации он не имеет полномочий.

Вместо того чтобы запрещать частным компаниям и предприятиям работать 31 декабря, Собянин подписал распоряжение, в котором рекомендует им объявить предновогоднюю дату «нерабочим днем с сохранением заработной платы работника». Никаких санкций за отказ делать это не предусмотрено.