Уже 17 российских регионов объявили 31 декабря выходным днем

Бурятия стала 17-м субъектом России, где 31 декабря граждане не будут работать. Об этом заявил руководитель региона Алексей Цыденов. Причиной такого решения он назвал желание снизить риск заражения коронавирусом — если люди пойдут в магазины после работы, это создаст очереди, в которых проще распространить болезнь.

«Чтобы не создавать в магазинах ажиотаж после работы 31 декабря в сжатый срок, чтобы был более растянутый период подготовки, чтобы люди в очередях в магазинах не толкались и не создавать ковидную нагрузку», — приводит слова губернатора «Интерфакс».

Пока только два региона приняли решение работать перед Новым годом — это Псковская и Ленинградская области. При этом 16 других субъектов ранее сочли нужным отказаться от рабочего дня. Среди них Белгородская, Костромская, Владимирская, Орловская, Курская, Рязанская, Волгоградская, Мурманская и Вологодская области, Татарстан, Чувашия, Тува, Камчатский край, Томская область, Крым и Ставропольский край.