Власти Санкт-Петербурга выделили на бесплатное "ковидное" такси почти 70 млн

В Петербурге граждан с COVID-19 или подозрением на него будут бесплатно возить на компьютерную томографию на такси.

Как сообщается на сайте городской администрации, это поможет пациентам быстрее добраться до места проведения исследования и разгрузить автомобили «скорой».

«Люди болеют не только коронавирусной инфекцией, пациентам с другими заболеваниями также нужна экстренная помощь. На "скорой" работают высоквалифицированные специалисты, они должны оказывать помощь больным, а не просто заниматься их транспортировкой», – приводятся в сообщении Смольного слова губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, который выделил на нововведение 69,75 млн рублей.

Уточняется, что доставлять к месту проведения КТ и обратно будут пациентов как с подтвержденной коронавирусной инфекцией, так и с подозрением на нее.

Как пишет «Фонтанка», специальным образом оборудованное такси с перегородкой в салоне начнет функционировать уже на этой неделе. Вызывать автомобили будут медики и КТ-центры.