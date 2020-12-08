Телемедицина войдет в ОМС, а в МВД зарабатывают на кино. Новости к утру 8 декабря

Директор отдела ВОЗ по иммунизации Кэтрин О’Брайан назвала неуместными требования со стороны государств по обязательной вакцинации от ковида. Она полагает, что для государства было бы корректнее объяснять гражданам, чем использование медпрепарата будет полезно для них, передает слова специалистки «Интерфакс» со ссылкой на западные СМИ.

Президент Владимир Путин поставил подпись под указом о внесении изменений в Список химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы для создания химоружия. В отношении этих средств будет установлен экспортный контроль.

Число регионов, где губернские власти объявили о нерабочем 31 декабря, выросло до двенадцати, пишет «Росбалт». Последним об этом объявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. Он сообщил, что все муниципальные и федеральные учреждения отработают предновогодний день 26 декабря, в субботу. Такого же календаря областной руководитель предложил придерживаться и частным предприятиям.

Напомним, что 31 декабря остается рабочим днем, но правительство позволило регионам самостоятельно решать, делать ли его выходным.

Главный трансплантолог Минздрава Сергей Готье вошел в состав экспертной группы, которая подготовит клинические рекомендации для использования телемедицины в России. Все подготовленные материалы будут отправлены на изучение и утверждение в Минздрав в марте следующего года.

После принятия документа телемедицинские услуги смогут войти в перечень мероприятий, компенсируемых за счет Фонда ОМС.

Уже сообщалось, что телемедицинские форматы работы будут в первую очередь адаптированы под нефрологические и трансплантологические службы.

Четверо высокопоставленных полицейских в Москве обогощались на кинематографистах. Три офицера столичного главка и замначальника ОМВД «Китай-город» трижды получали взятки от гендиректора ООО «Кино Групп» в размерха от 80 до 180 тысяч рублей. После этого они перекрывали улицы для проведения съемок сериала про Чикатило, пишет «Коммерсантъ».

Двое силовиков уже направлены под домашний арест, а остальные ожидают определения меры пресечения.