Михаил Ефремов и Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн//фото: сайт Белгородской епархии

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Новости дня

08 декабря, вторник

[09:59]Журналисты НТВ, задержанные в Турции из-за сюжета о дронах, прилетели в Москву
[09:48]Весь 2021 год в школах для каждого класса будет предусмотрен отдельный кабинет
[09:12]Петербургский фонд начнет работу с мужчинами, пострадавшими от домашнего насилия
[08:14]Телемедицина войдет в ОМС, а в МВД зарабатывают на кино. Новости к утру 8 декабря

07 декабря, понедельник

[18:51]В Петербурге арестован политолог Валерий Соловей
[17:57]Псковский активист добивался назначения помощником депутата в течение года
[17:12]Подозреваемый в поджоге отдела полиции в Красноярске арестован, статью изменили
[16:24]ФОМ: почти две трети россиян в возрасте 46-60 лет верят в угрозу атомной войны
[15:58]Госдуме рекомендовали разрешить блокировку YouTube за модерирование контента СМИ
[14:56]Сотрудников НТВ в Турции обвинили в шпионаже. Они снимали производство дронов
[14:19]Комиссар Совета Европы по правам человека раскритиковала новые законы об НКО
[14:15]Крымские мошенники обманули Юрия Лозу на 11 тысяч, дело завели спустя три месяца
[13:39]На юго-западе Москвы нашли тело ветерана, предположительно, покончившего с собой
[13:28]"Европейский акт Магнитского" подписан. Он вступит в силу 10 декабря
[13:13]Каждый пятый житель Москвы страдает от аллергии на кошек
[12:37]Эрнст: Рейтинги каналов определяет "бабушка, в чью-то пользу заснувшая у телевизора"
[12:10]Начало выпуска SSJ-100 с почти полной заменой компонентов намечено на 2024 год
[11:52]Тихановская пообещала в ближайшие дни опубликовать проект конституционной реформы
[11:06]Исследование показало провал стратегии импортозамещения через продуктовое эмбарго
[10:52]Грымов: присвоением званий актерам должны заниматься специальные организации
[09:58]На Алтае депутат расстрелял бывшую жену и её друга
[09:50]В Астрахани четверо детей попали в реанимацию после посещения бассейна
[09:14]РПЦ рассчитывает, что на праздники храмы будут открыты для прихожан
[08:56]Домашнее насилие, выборы в Венесуэле, похороны террориста. Главное к 7 декабря

06 декабря, воскресенье

[22:25]"Лез целоваться": Свидетель рассказали о нападении полицейского на 13-летнюю
[16:39]Малый и средний бизнес испытывает страх перед электронными трудовыми книжками
[16:06]На 95 задержанных на митингах во Франции пришлось 67 пострадавших полицейских
[15:39]"Поощряют реваншизм": МИД РФ прокомментировал позицию США по Курилам
[14:51]Сторонники Санду на митинге потребовали её досрочной инаугурации
[14:01]В Москве полицейский прострелил ногу 13-летней. СМИ пишут, он её домогался
[13:29]Лишь 10% россиян готовы потратить на Новый год и подарки больше 20 тысяч
[12:44]Власти США считают россиян из Южных Курил японцами
[12:15]В России больше 29 тысяч заболевших за сутки – новый антирекорд
[11:14]Бывшая жена Сечина переизбрана президентом Федерации конного спорта России
[10:30]Анаболики в Молдове, выборы в Венесуэле, невыездные в России. Главное к 6 декабря

05 декабря, суббота

[18:18]Сестер Хачатурян все-таки могут признать потерпевшими
[17:39]Цена двухкомпонентной вакцины "Спутник V" установлена на уровне 1942 рублей
[17:16]В Ярославле участников лекции об активизме увезли в наркодиспансер
[16:40]Политолога Валерия Соловья задержали в Питере из-за отсутствия маски
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Телемедицина войдет в ОМС, а в МВД зарабатывают на кино. Новости к утру 8 декабря

Общество
08:14, 08 декабря 2020

Телемедицина войдет в ОМС, а в МВД зарабатывают на кино. Новости к утру 8 декабря
Global Look Press
Global Look Press

Директор отдела ВОЗ по иммунизации Кэтрин О’Брайан назвала неуместными требования со стороны государств по обязательной вакцинации от ковида. Она полагает, что для государства было бы корректнее объяснять гражданам, чем использование медпрепарата будет полезно для них, передает слова специалистки «Интерфакс» со ссылкой на западные СМИ. 

Президент Владимир Путин поставил подпись под указом о внесении изменений в Список химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы для создания химоружия. В отношении этих средств будет установлен экспортный контроль.

Число регионов, где губернские власти объявили о нерабочем 31 декабря, выросло до двенадцати, пишет «Росбалт». Последним об этом объявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. Он сообщил, что все муниципальные и федеральные учреждения отработают предновогодний день 26 декабря, в субботу. Такого же календаря областной руководитель предложил придерживаться и частным предприятиям.

Напомним, что 31 декабря остается рабочим днем, но правительство позволило регионам самостоятельно решать, делать ли его выходным.

Главный трансплантолог Минздрава Сергей Готье вошел в состав экспертной группы, которая подготовит клинические рекомендации для использования телемедицины в России. Все подготовленные материалы будут отправлены на изучение и утверждение в Минздрав в марте следующего года.

После принятия документа телемедицинские услуги смогут войти в перечень мероприятий, компенсируемых за счет Фонда ОМС.

Уже сообщалось, что телемедицинские форматы работы будут в первую очередь адаптированы под нефрологические и трансплантологические службы.

Четверо высокопоставленных полицейских в Москве обогощались на кинематографистах. Три офицера столичного главка и замначальника ОМВД «Китай-город» трижды получали взятки от гендиректора ООО «Кино Групп» в размерха от 80 до 180 тысяч рублей. После этого они перекрывали улицы для проведения съемок сериала про Чикатило, пишет «Коммерсантъ».

Двое силовиков уже направлены под домашний арест, а остальные ожидают определения меры пресечения.

Теги: #Вакцина от коронавируса

Рубрика: Общество

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