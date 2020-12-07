Домашнее насилие, выборы в Венесуэле, похороны террориста. Главное к 7 декабря

Работа над законопроектом о домашнем насилии вновь вернулась в Госдуму. Депутат Оксана Пушкина рассказала «Коммерсанту», что документ «готовят к внесению» на рассмотрение парламента. По словам участвовавших в работе над ним, это будет компромиссный вариант между рядом предыдущих редакций.

С 1 января 2021 года в России может начать действовать упрощенная процедура получения налогового вычета, пишут «Известия» со ссылкой на Минфин, предлагавший это ранее. Если это произойдет, гражданам не нужно будет больше подавать налоговые декларации по НДФЛ и прочие документы. Право на вычет будет определяться автоматически на основании данных ФНС и других ведомств, а в личном кабинете сформируется заявление.

В Дальнегорске Приморского края в ковидном «госпитале» нет отопления, пишет «Интерфакс», пациенты жалуются, что «надышать» у них не получается — слишком высокие потолки. Как говорится в сообщении пациентов, ночью температура там падает до 10 градусов, а днем держится на 15. Они рассказывают, что в медучреждении нет дверей, в палатах нет ни кнопки вызова сестры, ни розеток. В краевом Минздраве объяснили, что этот «госпиталь» был открыт в срочном порядке на прошлой неделе из-за нехватки коек для коронавирусных больных. На этой неделе там обещают начать устанавливать систему отопления.

Национальный союз мясопереработчиков предупредил о возможном росте цен на говядину. По их словам, чтобы бизнес окупался, нужно поднять стоимость продукции как минимум на 15%, передает РБК. Также они отмечают, что помочь может и пересмотр таможенной политики в отношении импортеров говядины.

Госсекретарь США Майк Помпео назвал выборы в парламент Венесуэлы «мошенничеством»: «То, что происходит сегодня, — это мошенничество и фальсификация, а не выборы», — написал он, отметив, что проводящая их власть нелегитимна. Оппозиция Венесуэлы также бойкотирует эти выборы. По их подсчетам и данным социологического центра Meganálisis, на голосование пришли меньше 20% избирателей, а очереди за бензином были длиннее, чем на участки. Не намерены признавать эти выборы и в Канаде.

Власти Венесуэлы положительно оценивают результаты выборов. Глава российской миссии наблюдателей на этих выборах, зампредседателя Госдумы Игорь Ананских пояснил ТАСС, что подготовка к выборам была «на высшем уровне», на улицах «спокойно» и «солнечно», а у оппозиционного лидера Хауна Гайдо мало поддержки. Он уверен, что никаких препятствий для партий не было, а участки надежно охранялись «в связи с возможными сюрпризами от оппозиции, бойкотирующей выборы».

В селе Шалажи Урус-Мартановского района в Чечне с почестями похоронили Абдуллаха Анзорова, который отрезал голову французскому учителю Самуэлю Пати, обращает внимание «Фонтанка» со ссылкой на соцсети. Официальные представители России и Франции, а также лично глава Чечни Рамзан Кадыров называли поступок юноши терактом.

Согласно данным исследования Стокгольмского международного института исследований проблем мира за 2019 год, среди 25 самых крупных продавцов оружия доля российских фирм снизилась с 8,6% до 3,9%. «Объединенная авиастроительная корпорация» больше не фигурируют в рейтинге. «Алмаз-Антей» и «Объединенная судостроительная корпорация» пока присутствуют в нем. Эксперты считают, это может быть связано с сокращением госрасходов и международными санкциями.