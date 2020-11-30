ФСБ задержала двух боевиков, причастных к убийствам военных в 1999 году

ФСБ задержала в Чечне двух участников банды Басаева и Хаттаба, участвовавших в убийстве российских военных в 1999 году.

Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Саламбек и Асланбек Идаловы задержаны в рамках уголовного дела по ст. 209 («Бандитизм»), ст. 279 («Вооруженный мятеж»), ст. 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») УК РФ. «По ходатайству следствия в связи с особой тяжестью совершенных преступлений судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщает ЦОС ФСБ. Также идет проверка отношения задержанных к другим преступлениям.

4 октября 1999 года бандформирования напали на военнослужащих войсковой части 34605 Минобороны России в районе станицы Червленной Шелковского района Чечни. Тогда в ходе боя погибли 15 военнослужащих, еще 28 получили ранения различной степени.