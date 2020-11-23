На Алтае ФСБ пришла с обыском в ПФР из-за хищения 170 млн "Добрым доктором"

По мнению следователей УФСБ по Алтайскому краю, сын депутата края, главы местного отделения Пенсионного фонда России (ПФР) Бориса Зимина причастен к хищению 170 миллионов рублей в клинике «Добрый доктор», где он занимает один из руководящих постов, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

На прошлой неделе следственные органы провели несколько обысков у отца фигуранта этого дела, в том числе и в здании ПФР, однако отмечается, что никаких претензий к Пенсионному фонду у ФСБ пока нет.

«По уголовному делу были проведены оперативно-розыскные мероприятия по месту работы Бориса Трофимова», — пояснил собеседник агентства.

Как считают следователи, руководство «Доброго доктора» занималось мошенничеством на услугах обязательного страхования: они отчитывались о процедурах, которые в реальности не проводились, и получали за них средства в территориальном отделении ПФР. Кроме того, они врали об аренде недвижимости, покупке медоборудования и прочих вещах, которые на самом деле не имели места. Обвинения уже предъявлены директору, главному врачу и его заместителю.