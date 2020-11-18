На главу Бурятии пожаловались в УФАС из-за выборочного локдауна

В Улан-Удэ предприниматели устроили народный сход против выборочного введения карантинных мер, пишет «Тайга.инфо». Бизнесмены недовольны тем, что федеральные сети продолжают работать, а указ главы республики Алексея Цыденова использован лишь против местных организаций.

«Мы потратили деньги, мы приобрели санитайзеры и все необходимые средства гигиены. <…> Федеральные сети работают, они забирают у нас покупателей, а мы не можем открыться. <…> Если не откроют завтра [19 ноября], мы будем ежедневно стоять стоять с одиночными пикетами», — заявляет на встрече владелица местного обувного магазина.

Ранее от местных властей получили только по 12 тысяч рублей для компенсации зарплат продавцов за два месяца: апрель и май.

При этом выступающие отмечают, что они не против указа главы республики, но только если он будет равен для всех, чтобы обеспечить здоровую конкуренцию.

Инициативная группа подготовила обращение, которое будет направлено в правительство республики, Роспотребнадзор и УФАС, передает «Интерфакс».