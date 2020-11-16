МВД привлечет нейросеть для определения цвета волос преступников по ДНК

Согласно презентации МВД, которую изучил РБК, в 2021-2022 годах будет проводиться научно-исследовательская деятельность для внедрения в работу ведомства нейросети, которая поможет в борьбе с преступностью.

Предполагается, что искусственный интеллект в МВД начнут использовать уже в 2024 году. По данным «Коммерсанта» стоимость системы обойдется государству в 55 миллиардов рублей.

Предполагается, что нейросеть сможет составить психофизический портрет преступника по оставленным на месте преступления следам ДНК. Также ИИ поможет определить личность неопознанных жертв.

Гендиректор компании «Третье мнение» Анна Мещерякова отмечает, что с помощью нейросети можно будет определить цвет волос, кожи и глаз подозреваемого. Кроме того, ИИ в перспективе сможет помочь здравоохранению: с его помощью, предположительно, можно будет проводить генетические анализы и подбирать препараты для онкопациентов.